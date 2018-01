In Unterhose mit der U-Bahn durch die Stadt

Im Jahr 2002 animierte eine Performance-Gruppe in New York die Menschen dazu, in Unterhose gemeinsam mit der U-Bahn zu fahren. Zum „No Pants Subway Ride“ ziehen die Menschen auch in deutschen Städten ihre Hosen aus.

Das dürfte aufgefallen sein: Zahlreiche Menschen haben sich in Berlin und München zum „No Pants Subway Ride“ getroffen. Die Teilnehmer tragen keine Hosen, setzen sich in eine vorher festgelegte U-Bahn und tun so, als wär nichts dabei.

Rund 30 Menschen sind so mit der Münchner U-Bahn gefahren. „Es geht darum, die Blicke der anderen Leute zu sehen und den Spaß am Leben“, sagte Initiator Daniel P., auf seinen Aufruf hin hatten sich die Menschen auf dem Marienplatz versammelt, um anschließend mit der Linie U3 nach Moosach zu fahren – die Unterhosen mussten dabei angezogen bleiben. Konsequenzen hätten sie dabei keine zu fürchten, sagte der 21-Jährige. „Einmal kam die Polizei dazu, weil wir eine so große Menge an Leuten waren. Aber Probleme gab es bislang nie.“ Die U-Bahn-Fahrt ohne Hose finde bereits zum siebten Mal in München statt.

Ebenfalls hosenlos sind am Sonntag 70 bis 80 Menschen mit der U-Bahn durch Berlin gefahren. Anlass war der „No Pants Subway Ride“, der an diesem Wochenende auch zum siebten Mal in Berlin stattfand. Damit sich niemand unnötig provoziert fühlt, wurden die Teilnehmer gebeten, nicht zu knappe Unterwäsche zu tragen und sich nicht zu betrinken. Die nackten Beine trafen sich am Nachmittag am U-Bahnhof Frankfurter Tor und fuhren von dort zum Bahnhof Kaiserdamm. Schlusspunkt der Fahrt sollte der Alexanderplatz sein.

Auch in anderen Städten weltweit wird das Event jährlich begangen, das erste Mal in New York. Dort beteiligen sich jährlich bis zu 4000 Menschen an der Aktion. Die Performance-Art-Gruppe Improv Everwhere hatte die Aktion 2002 ins Leben gerufen.

Von RND/lf/dpa