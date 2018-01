Hollywoodschauspieler Liam Neeson sieht in der laufenden Debatte um sexuelle Belästigung in der Filmbranche auch US-Präsident Donald Trump in der Kritik.

„Frauen sind wütend über Trump" Der Hollywoodstar sieht im Rahmen der „#MeToo"-Bewegung, durch die immer mehr Fälle sexueller Belästigung ans Licht kommen, auch Donald Trump in der Kritik. Das Verhalten Donald Trumps hat nach Ansicht von Hollywoodstar Liam Neeson die Wut der Frauen in der „#MeToo"-Bewegung noch gesteigert: „Viele Frauen haben sich auch wegen des Verhaltens des aktuellen US-Präsidenten zu Wort gemeldet – auch wenn Trump alles abstreitet. Die Geschichten rund um Harvey Weinstein lassen sich zurückführen bis zu den Frauen, die sehr wütend sind, dass es einen Präsidenten gibt, der sich damit gebrüstet hat, Frauen an intimen Stellen berühren zu können", sagte der Schauspielstar im Interview mit den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Neeson setzt darauf, dass sich die Vorfälle sexuellen Missbrauchs nun stoppen lassen: „Ich hoffe auf die ,#MeToo´-Bewegung. Wir müssen den Opfern und ihren Geschichten zuhören", so der 65-Jährige gegenüber dem RND. Sexuelle Bedrohungen und Einschüchterungen dürfe es nicht mehr geben: „Ein Nein bedeutet Nein. Wenn eine Frau sagt, sie will nicht, dann ist die Linie klar gezogen." Von Udo Harms/ RND

