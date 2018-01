Wickeltische für New Yorks Männertoiletten

Öffentliche Männertoiletten in New York müssen künftig mit Wickeltischen ausgestattet werden. Bürgermeister Bill de Blasio unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz, das Wickeltische für alle öffentlichen Toiletten vorschreibt, die von Juli an in New York gebaut werden oder kürzlich renoviert wurden.

Bisher sind Wickeltische fast nur in Damentoiletten zu finden. „Überraschung: Wir schreiben das 21. Jahrhundert und Männer wechseln Windeln“, sagte de Blasio zur neuen Vorschrift. Initiiert hatte das Gesetz Stadtratsmitglied Rafael Espinal, als er einen Vater dabei beobachtete, wie dieser die Windel seiner Tochter auf einem Waschbecken wechselte. Das Gesetz gilt nicht für private Einrichtungen wie Bars und Restaurants.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hatte im Oktober 2016 bereits ein vergleichbares Gesetz unterzeichnet, das für Toiletten in öffentlichen Bundesgebäuden gilt, also etwa in Gerichtsgebäuden und Postfilialen.

