Drei Tote nach Bombenanschlag in Thailand

Bei einem Bombenanschlag in der thailändischen Stadt Yala sind mindestens drei Menschen getötet worden. 18 weitere erlitten teils schwere Verletzungen. Der unbekannte Attentäter hatte ein mit Sprengstoff beladendes Motorrad auf einem belebten Markt abgestellt. Hinter dem Anschlag werden muslimische Aufständische vermutet.

Bei einer Explosion im thailändischen Yala sind am Montag mindestens drei Menschen getötet worden. Wie die Polizei berichtet, mussten mindestens 18 weitere Menschen mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den Opfern handele es sich ausschließlich um Thailänder. Die Bombe explodierte am Morgen auf einem Markt in der Stadt Yala im Süden des Landes.

Ein Angreifer habe den Sprengstoff mit in die Nähe des Markts gebracht. Dann habe er dort etwas gekauft und sei in der Menge verschwunden – anschließend sei es zur Explosion gekommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Die Behörden vermuten muslimische Aufständische hinter dem Anschlag. In den südlichen Regionen Thailands sind – anders als im überwiegend buddhistischen Rest des Landes – Muslime in der Mehrheit. Immer wieder kommt es zu Anschläge. Dem Konflikt fielen seit 2004 bereits mehr als 6500 Menschen zum Opfer.

Von dpa/RND