Junge hat es eilig: Frau gebärt Baby auf Gehweg

Nabelklemme statt Schusswaffe: Eine Frau hat am Donnerstagabend im Berliner Stadtteil Reinickendorf im strömenden Regen ihr Kind vor der Haustür zur Welt brachte. Anwohner und Polizisten halfen bei der Geburt.

Geburt auf dem Gehweg: Eine Frau hat in Berlin-Reinickendorf am Donnerstagabend ein Kind vor ihrer Haustür zur Welt gebracht. Nachdem die Wehen einsetzten, wollte die Frau offenbar noch ins Krankenhaus, schaffte es aber nur bis auf den Gehweg vor ihrem Wohnhaus. Als zwei Polizisten eintrafen, war der Geburtsvorgang bereits eingeleitet, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Mit der Hilfe der beiden Beamten und umringt von helfenden Nachbarn gebar die Frau im strömenden Regen einen Jungen. „Anwohner hielten das Kind bereits auf dem Arm, als Sanitäter und Notarzt ankamen“, sagte eine Polizeisprecherin. Mutter und Kind konnten gesund und wohlauf in eine Klinik gebracht werden. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Zum Alter der Mutter machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Von RND/krö/dpa