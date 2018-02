Geiselnehmer Dieter Degowski (r.) steht in dem in Bremen gekaperten Linienbus. Degowski und sein Komplize Hans-Jürgen Rösner hatten am 16.08.1988 in Gladbeck-Rentfort eine Bank überfallen und zwei Geiseln genommen.

Gladbecker Geiselgangster Degowski frei Der Gladbecker Geiselgangster Dieter Degowski ist nach fast 30 Jahren Haft freigelassen worden. Der 61-Jährige konnte nach Angaben der Justizvollzugsanstalt Werl am Freitag das Gefängnis verlassen. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über die Freilassung berichtet. Degowski und sein ein Jahr jüngerer Komplize Hans-Jürgen Rösner hatten im August 1988 die Republik in Atem gehalten. Drei Tage lang flüchteten sie nach einem missglückten Bankraub in Gladbeck mit Geiseln quer durch Deutschland. Drei Menschen starben. Degowski hatte damals die 15-jährige Geisel Emanuele De Giorgi auf dem Rastplatz Grundbergsee an der A1 erschossen. Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Arnsberg hatte die lebenslange Freiheitsstrafe Degowskis am 10. Oktober unter zahlreichen Weisungen zur Bewährung ausgesetzt. Sie hatte sich nach Angaben des nordrhein-westfälischen Justizministeriums auf die günstige Prognose und das tadellose Verhalten Degowskis im Vollzug gestützt. Rösner sitzt weiterhin in Haft. Von RND/dpa Teilen Facebook

Twitter

Google +