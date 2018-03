Mann schießt vor Weißem Haus auf sich selbst

Vor dem Weißen Haus hat sich ein Mann offenbar selbst durch eine Schusswaffe verletzt. Wie der Secret Service via Twitter mitteilte wurden die Gebäude auf dem Gelände sicherheitshalber abgeriegelt. Eine akute Gefahr besteht demnach nicht.

Nachdem am Samstagmittag (Ortszeit) in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses offenbar Schüsse gefallen sind, hat der Secret Service das Gelände abgesichert. Via Twitter informierte die Behörde über die Maßnahmen vor Ort.

Demnach haben Sicherheitsmitarbeiter am nördlichen Zaun des Präsidentenwohnsitzes einen Mann mit einer Schussverletzung gefunden. Wie der US-Nachrichtensender „CNN“ berichtet, soll er sich die Verletzung selbst mit einer Waffe zugefügt haben.

Verständigte Rettungskräfte versorgten den Mann. Sein Gesundheitszustand ist unbekannt. Weitere Personen befänden sich nicht in Gefahr. Die Sicherheitsmaßnahmen, die vom Secret Service getroffen wurden, beeinflussten den Verkehr rund ums Weiße Haus.

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melanie hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in Florida auf. Für den Samstagabend werden die beiden für ein Dinner zurück im Weißen Haus erwartet

Von RND/mkr