Reh versehentlich von Parkbesucherin erschlagen

Ungewöhnliche Begegnung im Rostocker IGA-Park zwischen einem Rehbock und einer Besucherin. Am Sonntagnachmittag starb das Tier, weil es in Panik durch die Beine der Frau flüchten wollte und diese auf das Tier fiel. Die Besucherin musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie mehrere Augenzeugen übereinstimmend berichteten, hatte sich der Zwischenfall am Chinesischen Pavillon zugetragen. Demnach hatte sich das verängstigte Reh verirrt und war in Panik geraten. Es lief dann von hinten durch die Beine der korpulenten Frau, die daraufhin das Gleichgewicht verlor und rückwärts auf das Tier stürzte.

Das Reh erlitt dabei einen Genickbruch und starb an Ort und Stelle. Die Frau verletzte sie sich am Sprunggelenk und kam per Krankenwagen in die Klinik. Der Tierkadaver wurde von der Tierrettung der Berufsfeuerwehr Rostock abgeholt.

Von RND/Stefan Tretropp