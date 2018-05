Die schönsten Outfits der Met Gala

Rihanna, George und Amal Clooney, Anna Wintour – Am Montagabend trafen sich die Reichen und Schönen zur Met Gala in New York. Die besten Outfits des Abends sehen Sie hier.

Mit einem Staraufgebot rund um Rihanna, Katy Perry und George Clooney hat die diesjährige Met-Gala erneut ihren Status als das Mode-Event des Jahres verteidigt.

Bei der Spendengala für das Metropolitan Museum of Art am Montagabend (Ortszeit) glänzten Prominente unter dem Motto „Himmlische Körper: Fashion und die katholische Vorstellungswelt“. Besonders religiös inspirierte Kostüme trugen die Sängerinnen Rihanna und Katy Perry auf.

Die Met-Gala ist vor allem in der Modebranche ein großes Happening, das alljährlich Millionen Dollar für das Museum einbringt. Neben Stars aus der Film- und Modebranche sind auch Musiker und Sportler zu Gast.

Die Veranstaltung wird seit mehr als 15 Jahren von Anna Wintour organisiert, der Chefredakteurin der US-Ausgabe des Magazins „Vogue“. Auf Spekulationen, dass sie bald als Chefredakteurin aufhören werde und dies daher ihre letzte Met-Gala sei, sagte sie: „Ich hoffe nicht.“

Von RND/ap