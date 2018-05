Hat Altkanzler Schröder wieder geheiratet?<

Zur Vereidigung seines engen Wegbegleiters Wladimir Putin saß Altkanzler Schröder im Kreml in der ersten Reihe und gehört zu den ersten Gratulanten. Was dabei ins Auge stach? Ein neuer Ring an Schröders rechter Hand. Hat er seine koreanische Freundin Soyeon Kim bereits geheiratet?

Dass die Südkoreanerin Soyeon Kim (47) die neue und damit fünfte Frau von Altkanzler Gerhard Schröder (74, SPD) wird, das war bereits bekannt. Im Herbst diesen Jahres wollten die beiden sich das Ja-Wort geben, das Datum wurde nicht bekanntgegeben. Nun kommen Spekulationen auf: Bei der Amtseinführung des wiedergewählten russischen Präsidenten Wladimir trägt Schröder einen Ring am Ringfinger seiner rechten Hand. Ein neuer Ehering? Es wäre die fünfte Ehe des Altkanzlers (1998-2005). Erst im April wurde Schröders vierte Ehe mit Doris Schröder-Köpf geschieden.

Laut Schröders vierter Ehefrau Doris Schröder-Köpf sind sie und der Altkanzler seit dem Frühjahr 2016 endgültig getrennt. Schröders neue Beziehung sei der Anlass für die Trennung gewesen.

Der Ex-Ehemann von Schröders südkoreanischer Lebensgefährtin hat den Altkanzler nach Medienberichten auf umgerechnet 77.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Der Kläger werfe Schröder (74) vor, ihm durch eine außereheliche Affäre mit Soyeon Kim „unerträgliche Seelenschmerzen“ bereitet zu haben, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf Gerichtsbeamte.

Schröder sei schuld, dass die Ehe mit Kim in die Brüche gegangen sei. Die Klage sei bei einem Familiengericht in Seoul eingegangen. Das Büro des SPD-Altkanzlers in Berlin wollte den Bericht nicht kommentieren. Schröders Büro in Hannover war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Soyeon Kim betonte auf die Klage, sie und ihr Ex-Mann hätten schon lange getrennt gelebt. „Daher ist Herr Schröder für das Scheitern meiner Ehe nicht verantwortlich“, schrieb Kim in einer Stellungnahme.

Von fw/RND/dpa