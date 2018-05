Mann will Unkraut entfernen und löst Waldbrand aus

Ein 40-jähriger Mann wollte am Sonntag mit einem Gasbrenner das Unkraut auf seinem Gehweg beseitigen. Am Ende brannte er jedoch zwei Hektar Waldfläche nieder.

Eigentlich wollte er nur Unkraut vernichten, am Ende brannte er versehentlich zwei Hektar Wald nieder: Ein 40 Jahre alter Mann aus Sachsen-Anhalt sorgte am Sonntag für einen Waldbrand. Mit einem Gasbrenner hat er das unliebsame Gewächs von seinem Gehweg in Körbelitz entfernt. Dabei habe sich zunächst eine kleine Grasfläche entzündet, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 40-Jährige eilte daraufhin ins Haus, um einen Eimer Wasser zum Löschen zu holen. Als er zurückkehrte, stand bereits eine große Waldfläche samt Unterholz in Flammen – mit dem Wassereimer konnte er nichts mehr ausrichten. Stattdessen musste die Freiwillige Feuerwehr mit 50 Kameraden ausrücken, um die Flammen zu löschen.

Von RND/dpa