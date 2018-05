Angeschossener Polizeihund wohl für immer dienstunfähig

Bei einem GSG9-Einsatz in Königsbrück hat der Täter gezielt auf die Beamten vor Ort geschossen. Er traf einen Polizisten am Arm und einen Einsatzhund. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es wahrscheinlich dienstunfähig bleibt.

Sie riskierten bei ihrem Einsatz ihr Leben: GSG9-Beamte belagerten am Montag im sächsischen Königsbrück eine alte Kaserne. Ein 33-Jähriger mutmaßlicher Mörder hatte sich bewaffnet im dem Haus verschanzt. Während des Einsatzes gab er Schüsse ab, traf einen GSG9-Beamten und einen Polizeihund. Der Belgische Schäferhund wurde in das Gebäude vorgeschickt.

Der Hund wurde zwar schwer verwundet, wird die Verletzung jedoch überleben. Das meldete die Dresdner Polizei am Dienstag. Nach BILD-Informationen wird das Tier aber wahrscheinlich dienstunfähig bleiben.

Der Schäferhund gehört zu den Spezialhunden, die ausschließlich im Bereich der Schwerstkriminalität eingesetzt werden. Sie kommen zum Einsatz, wenn eine besondere Gefährdung für Polizisten oder andere Personen besteht.

