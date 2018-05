Acht Todesopfer durch Schul-Schützen in Texas

An der Santa Fé High School in Texas hat ein Mann um sich geschossen. Nach Angaben der Schule ist der Täter festgenommen worden. Es habe mindestens acht Todesopfer gegeben, so die Polizei gegenüber dem Regionalsender ABC 13.

Nach Angaben von CNN USA habe der Schütze ein Klassenzimmer betreten und angefangen zu schießen – vermutlich mit einem Schrotgewehr. Einsatzkräfte haben die Schule abgesperrt. Dabei habe es mindestens acht Todesopfer gegeben. Die Zahl der Verletzten ist noch unklar – zwei Erwachsene und ein Kind würden wegen Schusswunden im Krankenhaus behandelt, hieß es.

Die 14-jährige Angelica Martinez sagte CNN, die Räumung der Schule sei „wie eine Feuer-Übung“ gewesen. „Wir standen alle draußen – und keine fünf Minuten später hörten wir Schüsse. Ich habe keinen Schützen gesehen, aber die Schüsse wurden kurz hintereinander abgegeben“ sagte Martinez. Insgesamt seien 15 bis 20 Schüsse gefallen, sagten Augenzeugen.

Mittlerweile, so der stellvertretende Schuldirektor Cris Richardson, sei der Schütze festgenommen worden. Er habe gegen 7.30 Ortszeit (14.30 Uhr deutscher Zeit) einen Klassenraum betreten, in dem gerade Kunstunterricht stattfand. Die Schüsse seien bis etwa 07.45 Uhr abgegeben worden. Auch ein zweiter Verdächtiger sei in Polizeigewahrsam, so das zuständige Harris County Sheriff’s Office.

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Schützen um einen Schüler der High School. Die Santa-Fé-Highschool liegt etwa 55 Kilometer außerhalb von Houston und besteht aus 1500 Schülern.

Von RND/dk