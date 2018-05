Avicii wird im Familienkreis beerdigt

Seine Fans werden keine Möglichkeit haben, sich am Grab von ihrem Idol zu verabschieden: Der verstorbene Star-DJ Avicii wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt. Wo, bleibt das Geheimnis der Familie.

Sein Tod schockierte die Musikszene und die Fans: Vor gut einem Monat wurde Avicii leblos aufgefunden. Seit dem gibt die Familie von Tim Bergling, wie der Star-DJ mit bürgerlichem Namen hieß, nur spärlich Informationen an die Öffentlichkeit. Und das soll offenbar auch so bleiben: Der Schwede soll im kleinen Kreis beigesetzt werden.

Das gab teilte nun die Sprecherin des Musikers, Ebba Lindqvist, mit. „Die Beerdigung wird nichtöffentlich im Beisein der Menschen stattfinden, die Tim nahestanden“, hieß es in einer Mitteilung. Bis zuletzt hatten viele Avicii-Fans gehofft, dass eine große Trauerfeier geben würde.

Der Mitteilung zufolge habe es bei der Familie Berglings viele Anfragen bezüglich der Beisetzung gegeben. Doch die Familie wolle auch in Kürze nicht verraten, wann und wo der Star-DJ beigesetzt werde und bitte um Respekt über diese Entscheidung.

Bergling war am 20. April in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot gefunden worden. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus. Der Künstler wurde 28 Jahre alt. Lange wurde über die Todesursache spekuliert. Dann veröffentlichte die Familie des Musikers ein Statement, in dem ein Suizid angedeutet wird.

Avicii galt als einer der erfolgreichsten Musikmixer der Elektropopbranche. Er arbeitete unter anderem mit Chris Martin (Coldplay), Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 – 111 0 111 (ev.)

0800 – 111 0 222 (rk.)

0800 – 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Email: unter www.telefonseelsorge.de

Von RND/iro/dpa