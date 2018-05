Tom Kaulitz neben Heidi Klum auf der GNTM-Bühne?

Mit Spannung blicken alle „Germany’s Next Topmodel“-Fans am Donnerstagabend nach Düsseldorf. Wird Heidi Klum ihren neuen Freund Tom Kaulitz endlich auch im Fernsehen vorstellen?

Im französischen Cannes haben die beiden zur amfAR-Gala vor einer Woche bereits einen glänzenden Auftritt hingelegt. Nun hoffen die deutschen Fans von Topmodel Heidi Klum und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz auf weitere gemeinsame Bilder der beiden. Bereits seit einigen Wochen wird spekuliert, ob Tom nicht sogar als Überraschungsgast beim großen „Germany’s Next Topmodel“-Finale auf der Bühne stehen wird.

In Düsseldorf wurden Tom und Zwillingsbruder Bill Kaulitz bereits gesichtet. Dort besuchten sie gemeinsam mit Heidi Klum ein Restaurant.

In seiner Instagram-Story machte Bill Kaulitz seinen Fans jedenfalls Hoffnungen. „#GNTM Finale Today“, postete er. Laut „Bild“-Zeitung soll die Band sogar in der Live-Sendung auftreten. Bisher sind als Acts allerdings nur Rita Ora, Wincent Weiss, Cro und Shawn Mendess bekannt. Ob bei der breiten musikalischen Aufstellung überhaupt noch Zeit für einen Überraschungsauftritt bleibt? Das wird sich am Donnerstagabend im großen Finale auf ProSieben ab 20.15 Uhr zeigen.

Von RND/mkr