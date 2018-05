Pottwal-Attrappe sorgt für Ärger am Ostsee-Strand

Mit einer ungewöhnlichen Aktion will ein Künstlerkollektiv auf die Vermüllung der Meere hinweisen. Doch der täuschend echte Pottwal aus Plastik sorgt für mächtig Wirbel im Ostseekurort Zingst. Nun könnte sogar die Polizei Ermittlungen aufnehmen.

Eine Kunstaktion am Ostseestrand mit einem 17 Meter langen Pottwal aus Plastik hat den Machern erheblichen Ärger eingebracht. Den Organisatoren eines Festivals und der Kurverwaltung von Zingst in Mecklenburg-Vorpommern drohen wegen der Inszenierung jetzt sogar Ermittlungen der Polizei.

Am Freitagmorgen hatte die Kurverwaltung per Pressemitteilung samt Foto behauptet, an der Zingster Seebrücke sei ein echter Pottwal gestrandet.

Urlauber hätten das Tier am Strand entdeckt, Wissenschaftler in Schutzanzügen untersuchten es bereits. Auch auf Nachfrage blieb die Pressestelle bei dieser Behauptung.

Engagierte Schauspieler in Schutzanzügen

Tatsächlich handelte es sich jedoch um einen vom belgischen Künstlerkollektiv „Captain Boomer“ gestalteten Plastik-Wal. Die angeblichen Wissenschaftler waren Schauspieler in weißen Schutzanzügen.

Nach Angaben des Zingster Bürgermeisters Andreas Kuhn fand die Aktion im Rahmen des Umweltfotofestivals „horizonte“ statt. Der Wal, der noch bis zum 3. Juni am Strand liegen soll, soll auf die Verschmutzung der Meere hinweisen.

Organisationsteam alarmiert die Polizei

Die Polizei findet die Aktion jedoch alles andere als lustig. Eine Sprecherin erklärte, dass die Einsatzkräfte am Morgen durch ein Mitglied des Organisationsteams alarmiert worden seien und zunächst von einem echten Wal ausgegangen seien. Erst an Ort und Stelle habe sich herausgestellt, dass es keinen Notfall gab. Sie Polizei prüfe deshalb nun, ob Ermittlungen gegen die Organisatoren eingeleitet werden, sagte die Sprecherin.

„Wir möchten mit der Skulptur Touristen und Einwohner gleichermaßen überraschen und erstaunen“, sagte eine Sprecherin der Kurverwaltung, die sich nach der Aktion zerknirscht gab und sich entschuldigte. Sie sprach von einem „unprofessionellem Verhalten“.

Von RND/dpa