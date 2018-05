Serbien erhöht Tempolimit auf 130 Stundenkilometer

In Serbiens Nachbarländern gilt schon länger Tempolimit 130 auf Autobahnen. Nun hat auch das Transitland die Geschwindigkeitsbegrenzung angepasst, aus Rücksicht auf Urlauber, die oft in die Radarfalle tappen.

Das Transitland Serbien hat das Tempolimit auf seinen Autobahnen von 120 auf 130 Stundenkilometer angehoben. Das berichteten Medien am Samstag in Belgrad über einen entsprechenden Beschluss des Parlaments vom Vorabend. Damit werde die Geschwindigkeitsbegrenzung an die Werte in den Nachbarländern angepasst, hieß es zur Begründung.

Besonders Urlauber und Gastarbeiter waren auf ihrem Weg von Süddeutschland und Österreich nach Griechenland oder die Türkei aus Unkenntnis oft von der Polizei für die Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit bestraft worden.

Von RND/dpa