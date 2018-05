Fünf Menschen nach Angriff von Rottweiler im Krankenhaus

In der Nähe des Münchener Hauptbahnhofs spielen sich Jagdszenen ab. Ein nicht angeleinter Rottweiler griff wahrlos Menschen an, viele flüchteten in Panik. Hundebesitzerin und Polizei konnten das Tier nicht beruhigen. Der Rottweiler konnte nur mit Schüssen gestoppt werden. Fünf Menschen wurden verletzt.

Die Polizei hat in München einen Hund erschossen, der zuvor fünf Menschen verletzt hatte. Der Rottweiler habe am Samstag zunächst Passanten und dann die alarmierten Polizisten angefallen, teilte die Polizei mit. Weder den Beamten noch der 26-jährigen Besitzerin sei es gelungen, den nicht angeleinten Hund zu beruhigen. Daraufhin habe ein Polizist das Tier erschossen.

Drei Passanten und zwei Polizisten mussten mit Bisswunden ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen waren, war zunächst unklar. Der Vorfall ereignete sich in einem Innenhof in der Nähe des Münchener Hauptbahnhofes.

Erst Anfang April hat ein Hund in Hannover seinen 27-jährigen Besitzer und dessen Mutter in deren Wohnung totgebissen.

