Zwei junge Frauen von Blitz getroffen

In Bochum sind am Sonntagabend zwei Frauen von einem Blitz getroffen und verletzt worden. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus.

Ein Blitz hat zwei Frauen bei Bochum getroffen und schwer verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste eine der Frauen am Sonntagabend wiederbelebt werden. Sie schwebte in Lebensgefahr.

Die beiden Frauen Anfang 20 waren in Wattenscheid auf einem Fuß- und Radweg unterwegs, als der Blitz einschlug. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Gewitter habe es vor allem im Süden Bochums Starkregen und Hagel gegeben, so die Feuerwehr. Mehrere Keller seien deshalb voll Wasser gelaufen. Einige Straßen wurden überflutet und eine unterspült.

Am Sonntagabend waren über mehrere Regionen in Deutschland schwere Gewitter hinweggezogen. In Hessen rückte die Feuerwehr dutzende Male aus.

In der Kleinstadt Waldkappel wurde ein Auto von einer Schlammlawine eingeschlossen. Auf Bildern war zu sehen, wie Wasser durch die Straßen floss und Autos einschloss. An anderen Stellen lag Hagel mehrere Zentimeter hoch.

Von RND/dpa