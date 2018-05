Tommy Lee: Hochzeit in Bademantel und Schlappen?

Glamourös geht anders: Ganz in weiß will Musiker Tommy Lee seine Freundin Brittany Furlan geheiratet haben – in Bademantel und Hotelschlappen. Ein Foto des Exfreunds von Pamela Anderson mit seiner neuen Liebe vorm Altar sorgt für wilde Spekulationen.

Die Hochzeit des Jahres ist gerade einmal eine gute Woche her – da macht schon das nächste Brautpaar Schlagzeilen. Doch anders als Prinz Harry und seine Meghan Markle überzeugen Musiker Tommy Lee und seine Freundin Brittany Furlan dabei nicht mit eleganten Roben.

Der Exmann von Pamela Anderson hat bei Instagram ein Foto veröffentlicht, auf dem er mit seiner 24 Jahre jüngeren Freundin vor einem Altar steht – in Bademantel und Hotelschlappen. „Ich habe es getan, ich tue eine MENGE!“, postete Lee zu dem Bild.

Prompt titelten die Klatschspalten von „Daily Mail“, „E! News“ und „The Sun“, der Musiker und die junge Schauspielerin hätten sich im ungewohnten Lotter-Look das Jawort gegeben. Schließlich hatte auch Furlan das Foto vor dem Altar in einem Garten auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht.

Doch Tommy Lee ist offenbar nicht wirklich zum vierten Mal in den Hafen der Ehe eingelaufen. Seine vermeintliche Braut postete wenig später bei Twitter die Auflösung: Die Sache mit der Hochzeit war nur ein Scherz.

Tommy Lee war bereits dreimal verheiratet. Immer wieder scheiterten die Beziehungen an den Gewalt- und Alkoholexzessen des Schlagzeugers. Die Ehe mit Ex-Playmate Pamela Anderson hielt drei Jahre, aus ihr stammen zwei Söhne. Zuvor war er wenige Monate mit Schauspielerin Heather Locklear verheiratet.

Von RND/iro