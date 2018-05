Sonne satt – der Mai hat fast in ganz Deutschland mit gutem Wetter überzeugt. Jetzt verabschiedet sich die Sonne allerdings kurzzeitig. Was in den vergangenen Tagen schon im Süden Deutschlands dazu gehörte, überzieht jetzt fast die ganze Republik: Wolken bringen Starkregen und Sturm – spontane Überschwemmungen drohen.

Von fw/ak/RND/dpa