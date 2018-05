DLR hatte Einladung von Raumfahrer Sigmund Jähn vergessen

DLR und ESA haben sich eine kleine Panne geleistet: Die Raumfahrtbehörden hatten es zunächst versäumt Sigmund Jähn zum Weltraum-Start von Alexander Gerst einzuladen. Doch Gerst setzte sich für den 81-Jährigen ein.

Bei der Einladung zum Weltraum-Start von Alexander Gerst am kommenden Mittwoch haben das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie die Europäische Raumfahrtagentur ESA den ersten Deutschen im All, Sigmund Jähn, offenbar völlig vergessen.

„Alexander Gerst hat mich aus seinem letzten Urlaub vorm Start angerufen und mir gesagt, dass er sich freue, mich beim Abheben dabei zu haben. Da habe ich ihm erzählt, dass daraus nichts würde – weil ich keine Einladung erhalten hätte. Zwei Tage später war sie im Kasten“, sagte der 81-Jährige Jähn dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Am liebsten würde ich mit einsteigen“

„Das hatte Alex durchgesetzt, das macht nicht jeder. Ich war auch bei seinem ersten Start dabei. Nun freue ich mich für ihn auf den zweiten. Am liebsten würde ich mit einsteigen“, so Jähn im RND-Interview. Der pensionierte NVA-General arbeitete nach der Wiedervereinigung 15 Jahre als Berater für das DLR und die ESA in Moskau.

Gerst startet am 6. Juni zu seiner zweiten Mission auf die Internationale Raumstation ISS. Dort soll der Astronaut der Europäischen Raumfahrtagentur Esa ein halbes Jahr bleiben und für einige Monate auch als erster Deutscher das Kommando übernehmen.

Von Thoralf Cleven/RND