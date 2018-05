Ein Toter nach Messerangriff in Zug

Nach einem schweren Vorfall in einem Zug von Köln nach Flensburg ist nach einem Polizeieinsatz ein Mann getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, darunter eine Polizistin. Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund gibt es offenbar derzeit nicht.

Bei einem Zwischenfall in Intercity-Zug in Flensburg ist ein Mann getötet worden, zwei weitere wurden verletzt, einer von ihnen offenbar schwer. Auch eine 22-jährige Polizistin gehört zu den Verletzten. Das bestätigte die Bundespolizei Flensburg am Mittwochabend.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung hatte ein Mann im Intercity 2406 einen Mitreisenden mit einem Messer attackiert. Nachdem der Zug um 19.06 Uhr Flensburg erreichte, seien laut „Bild“ zwei Polizisten zugestiegen. Der Mann habe daraufhin eine Polizistin angegriffen. Nach Angaben der Bundespolizei habe die Frau daraufhin geschossen – nicht wie zunächst berichtet ihr Kollege.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur gibt es derzeit keinen Hinweis auf einen islamistischen Hintergrund. Der Flensburger Bahnhof wurde geräumt, auch die Zufahrtsstraßen waren am Abend gesperrt. Der Zugverkehr nach Flensburg wurde unterbrochen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von RND/dpa