Riesiger Schweinswal vor Zingst angespült

Jetzt ist der Fund echt: Nachdem eine Künstlergruppe vor wenigen Tagen eine täuschend echte Pottwal-Attrappe an den Strand geschleppt hatte, um auf die Vermüllung der Meere aufmerksam zu machen, wurde nun ein augenscheinlich gut drei Meter großer Schweinswal angespült.

Ein toter Schweinswal ist am Donnerstag zwischen Zingst und Prerow angelandet. Das Tier weist zahlreiche Verletzungen auf. Nach Informationen der Ostsee-Zeitung sind Mitarbeiter des Stralsunder Meeresmuseums auf dem Weg, um den Wal abzuholen und nach Stralsund zu bringen. Wie eine Sprecherin des Meeresmuseums sagte, werde das Tier zunächst in eine Kühlzelle gebracht und später untersucht.

In Zingst hatte am vergangenen Freitag ein vermeintlich gestrandeter Pottwal für Aufsehen gesorgt. Es stellte sich jedoch heraus, dass er aus Plastik war und Teil des Umweltfotofestivals „Horizonte“ war, das am Sonnabend begann. Die Organisatoren wollten Aufmerksamkeit erzielen und auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen. Sogar die Kurverwaltung hatte per Pressemitteilung samt Foto behauptet, an der Zingster Seebrücke sei ein echter Pottwal gestrandet.

Der jetzt angelandete Schweinswal ist dagegen leider echt.

Von Alexander Loew/RND