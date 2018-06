Löwen, Tiger, Jaguar: Wildtiere aus Zoo ausgebrochen

Aus dem Lünebacher Eifel-Zoo sind gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Gesucht werde derzeit nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Aus dem Lünebacher Eifel-Zoo sind mehrere gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Derzeit wird nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Freitag. Unter anderem sind Kräfte von Feuerwehr und Polizei sowie Tierärzte im Einsatz.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Polizei zu alarmieren, sobald die Tiere gesehen werden. Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Das berichtet der SWR.

Die starken Unwetter der vergangenen Stunden sollen den Ausbruch ermöglicht haben. In dem Zoo in der Eifel sei es zu Überschwemmungen gekommen. Zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar konnten so entkommen. Ein Bär soll bereits erschossen worden sein.

Der Eifelzoo in Lünebach liegt im Westen von Rheinland-Pfalz, etwa 50 Kilometer Luftlinie nördlich von Trier entfernt. Insgesamt leben rund 60 Tierarten auf dem etwa 30 Hektar großen Gelände. Darunter sind Sibirische Tiger und Afrikanische Löwen. Der 1972 eröffnete Zoo ist ein privater Betrieb und befindet sich in Familienhand.

Von RND/dpa