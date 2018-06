„Rock am Ring“ und Co.: Die Packliste für Festivals

Die Festival-Saison erreicht in dieser Woche mit dem „Wacken Open Air“ ihren Höhepunkt. Was Sie auf gar keinen Fall vergessen dürfen, sehen Sie in unserer Packliste.

Man ist mit Sack und Pack angereist und merkt trotzdem am ersten Abend: Die Hälfte fehlt. Das Handtuch liegt noch zu Hause, niemand hat einen Dosenöffner, und der Sonnenbrand wird immer schlimmer. Damit das nicht passiert, haben wir eine Liste zusammengestellt – mit Dingen, die Sie auf keinen Fall vergessen sollten.

1. Campingkocher: Wenn die Ravioli auch mal warm sein sollen. Nicht vergessen, dass er mit Streichhölzern oder Feuerzeug auch befeuert werden muss.

2. Toilettenpapier: Kann sehr nützlich sein, wenn der Ansturm auf die öffentlichen Toiletten zu groß war.

3. Trinkwasser: Unbedingt in ausreichenden Mengen mitbringen. Wer den ganzen Tag in der prallen Sonne feiert, muss auch trinken. Sonst droht Dehydrierung. Das Wasser kann auch zum Zähneputzen und Waschen genutzt werden.

4. Geld: Manchmal wird die Eintrittskarte vor Ort gekauft. Auch Aktivitäten und Essen auf den Festivals kosten Geld. Am besten an unterschiedlichen Orten aufbewahren, dann ist bei Verlust nicht alles weg.

5. Taschenmesser: Nützlich zum Essen und für Reparaturarbeiten.

6. Handy: Für Kontakte zu neuen Leuten und zum Verabreden auf dem Gelände. Nicht vergessen: Ein Ladegerät oder sogar einen Ersatz-Akku mitnehmen!

7. Taschenlampen oder Campinglampen: Sonst sitzt man nachts im Dunkeln.

8. Klebeband: Wenn Löcher im Zelt sind, könnte es nass werden. Klebeband schafft da schnell Abhilfe und eignet sich auch zum Fixieren der Zeltstangen.

9. Schlafunterlage: Eine Matratze oder Isomatte schont den Rücken. Zudem schützt sie vor Kälte und Nässe.

10. Bier: Gehört dazu, aber nur als Dose oder in Plastikflaschen. Glas ist auf praktisch allen Veranstaltungen verboten.

11. Besteck: Erleichtert das Essen ungemein.

12. Spiegel: Falls man überhaupt sehen will, wie man nach drei Tagen Durchfeiern aussieht.

13. Handtuch: Eignet sich auch als Kissenersatz.

14. Kaffee: Als Instantpulver, als Energieschub für zwischendurch.

15. Müllsäcke: Kann mit drei Löchern auch prima zum Regenmantel umfunktioniert werden.

16. Sonnenbrille: Um die Augenringe zu verdecken.

17. Kondome: Sicher ist sicher.

18. Trockenshampoo: Man kommt ja sowieso nicht zum Duschen.

19. Schlafsack: Zum Einkuscheln.

20. Kopfschmerztabletten: Falls es doch etwas zu doll war.

21. Pflaster: Es gibt genügend Möglichkeiten, sich zu verletzen.

22. Dosenöffner: Sonst bleibt die Dose zu.

23. Gummistiefel: Bei Regen kommt es auf dem Gelände zur Schlammschlacht.

24. Sonnencreme: Ein Sonnenbrand tut weh und ist gefährlich. Also eincremen.

25. Seifenblasen: Auch witzige Verkleidungen, Zeltdeko, Masken, Blumenketten, Schminke – oder was einem sonst noch einfällt, eignen sich zum Feiern.

26. Ohrstöpsel: Wenn es wirklich mal Nachholbedarf in Sachen Schlaf geben sollte.

27. Regenjacke: Ohne Erkältung macht das Festival mehr Spaß.

28. Badehose: Sofern es auf dem Gelände die Möglichkeit gibt zu baden.

29. Zelt: Am besten eins, das man stundenlang und mit hilfreichen Tipps aller Anwesenden aufbauen kann. Oder doch gleich ein Wurfzelt?

30. Bollerwagen: Damit das ganze Gepäck auch bequem zum Zeltplatz transportiert werden kann.

Hier ein kleines Suchbild zum Merken. Was haben die Jungs vergessen? (Einfach mit der Maus über das Bild fahren)

Von RND

Man braucht nicht viel, um ein Festival zu genießen. Ein paar Dinge dürfen aber trotzdem nicht fehlen