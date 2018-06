Mann erleidet Stromschlag bei Schlägerei im Gleis

Bei einer Schlägerei in einer Berliner U-Bahn-Station hat ein Mann einen Stromschlag erlitten. Die zwei Streitenden waren im Zuge in der Nacht zu Sonntag in ein Gleisbett gefallen.

Ein Streit zwischen zwei Männern in Berlin ist in der Nacht zu Sonntag eskaliert. Im Stadtteil Neukölln gerieten die beiden in der U-Bahn-Station Boddinstraße aneinander, wie die Polizei berichtet. Einer der beiden trat demnach gegen eine leere Glasflasche, die den anderen traf.

Daraufhin kam es zu einer Schlägerei, bei der die Männer ins Gleisbett fielen. Dort setzten sie ihren Streit fort. Einer der beiden geriet dabei offenbar in eine Stromschiene und erlitt einen Schlag. Während er leblos liegen blieb, ergriff sein Kontrahent die Flucht. Drei Passanten entdeckten den regungslosen Mann auf den Gleisen und wählten den Notruf. Einer der Zeugen versuchte, den Verletzten zu reanimieren.

Rettungssanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist derzeit kritisch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

