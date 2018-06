Eine Handpuppe sitzt auf einer Liege in einem Untersuchungsraum in der Kinderschutzambulanz der Medizinischen Hochschule in Hannover.

Zehntausende Kinder werden täglich Opfer von Gewalt Sie werden geschlagen, missbraucht und vergewaltigt: Die Gewalt gegenüber Kindern hat zugenommen. Das zeigen die Zahlen aus der jüngsten Kriminalitätsstatistik der Polizei. Und die Dunkelziffer könnte nochmal höher liegen. Trotz intensiver Ermittlungen der Polizei und jahrelangen Aufklärungskampagnen werden immer noch Zehntausende Kinder in Deutschland Opfer von Gewalttaten und sexuellem Missbrauch. Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr 4247 Kinder, die schwer misshandelt wurden (4237). 1830 davon waren jünger als sechs Jahre. 143 Kinder wurden getötet (2016: 133). Diese Zahlen aus der Kriminalstatistik stellten der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch und Kinderhilfe-Chef Rainer Becker am Dienstag in Berlin vor. 13.539 Kinder wurden als Opfer von Vergewaltigungen und anderer sexueller Gewalt erfasst. Die Polizei zählte zudem 16.317 Fälle des Besitzes und der Verbreitung von kinderpornographischem Material. Allerdings wird nur ein Teil der Misshandlungen von Kindern überhaupt bekannt. Häufig schlagen Eltern oder andere Verwandte die Kinder. Auch Missbrauch geschieht in Familien. Die Täter werden daher oft nicht angezeigt. Münch und Becker sprachen von einem großen Dunkelfeld bei derartigen Taten. Von dpa/RND

