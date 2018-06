Kita-Praktikant soll sich an Kindern vergangen haben

Ein Fall, der sprachlos macht: Ein Praktikant einer Kindertagesstätte in Hannover soll sich in 14 Fällen an kleinen Kindern vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben.

Vier Monate nach dem Aufkommen des ersten Verdachts hat die Staatsanwaltschaft einen ehemaligen Praktikanten einer Kindertagesstätte in Wunstorf bei Hannover wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Der junge Mann soll sich innerhalb von zwei Jahren in 14 Fällen an mehreren Kindern vergangen haben, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Ermittlungen der Behörde zufolge sollen sich die Taten zwischen Januar 2016 und Januar 2018 ereignet haben. Der Praktikant soll die Kinder auf verschiedene Arten sexuell missbraucht haben. Details wollte die Staatsanwaltschaft gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen“ mit Rücksicht auf die Opfer nicht nennen. Auch weitere Einzelheiten zu dem Praktikanten nannte die Behörde nicht, weil er noch nicht volljährig ist. Der verdächtige junge Mann hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft.

Von Tobias Morchner/HAZ/RND