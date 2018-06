Großeinsatz in London – Luxushotel in Flammen

In London ist die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Großeinsatz gerufen worden. Im Stadtteil Knightsbridge stand das Gebäude des Mandarin Oriental in Flammen.

In der Londoner Innenstadt ist am Mittwoch in der Nähe des Hyde Parks ein Feuer ausgebrochen. Knapp 120 Feuerwehrleute der Londoner Fire Brigade und 20 Löschfahrzeuge sind bei einem Brand in der William Street im Stadtteil Knightsbridge im Einsatz.

Auf Videoaufnahmen waren dicke Rauchschwaden zu sehen. „Der Rauch stammt von einem großen Feuer und war im Londoner Innenstadtbereich zu sehen. Wir haben mehrere Notrufe erhalten. Die Feuerwehrleute arbeiten derzeit daran, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Teams tragen Atemschutzmasken und suchen das Gebäude ab“, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr.

Das zwölfstöckige Hotel „Mandarin Oriental“ ist von dem Feuer betroffen. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Ursache für den Brand war zunächst nicht bekannt.

Von RND/dpa