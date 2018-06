Keine Rettungsgasse: Autofahrer beschimpfen die Feuerwehr

Immer wieder bereiten fehlende Rettungsgassen der Feuerwehr Probleme bei Unfällen. Am Donnerstag traf es die Retter der Feuerwehr auf der A 1, die sich zu Fuß den Weg freimachen mussten – und dabei noch beschimpft wurden.

Ein umgekippter Sattelzug hat am Donnerstag stundenlang die Autobahn 1 bei Oyten (Kreis Verden) in Niedersachsen blockiert. Feuerwehr und Polizei hatten große Probleme, durch den kilometerlangen Stau zur Unfallstelle zu kommen, weil die Autofahrer keine Rettungsgasse bildeten. „Zwei Feuerwehrleute mussten sogar zwei Kilometer zu Fuß laufen, um Platz zu schaffen“, sagte Cornelius Traupe von der Freiwilligen Feuerwehr Oyten. Nicht gebildete Rettungsgassen seien bei Unfällen die Regel, „so massiv wie heute haben wir es aber noch nicht erlebt“, sagte Traupe. Mehrfach sei eine gerade erst freigeräumte Rettungsgasse wieder geschlossen worden, sodass nachfolgende Einsatzfahrzeuge erneut festsaßen.

Autofahrer beschimpfen Feuerwehrleute

Ein Feuerwehrwagen musste sich sogar über den Grünstreifen vorarbeiten. „Bei freier Fahrt wäre das erste Fahrzeug mehrere Minuten schneller am Einsatzort gewesen.“ Zwar habe es diesmal nur Leichtverletzte gegeben, „wenn jemand da vorne mit seinem Leben kämpft, können ein paar Minuten aber entscheidend sein“.

Zudem seien die Feuerwehrleute beschimpft worden, als sie die Autofahrer aufforderten, Platz für die Einsatzfahrzeuge zu machen. „Es ist das allerletzte, was gerade auf der A1 passiert“, schrieb die Feuerwehr auch auf ihrer Facebook-Seite.

Polizei ermittelt gegen Gaffer

Probleme gab es auch mit Gaffern. Mehrere Autofahrer auf der Gegenfahrbahn fotografierten den Lastwagen, der auf der Seite quer über die Mittelleitplanke lag. Die Autobahnpolizei machte Fotos von den Autofahrern, um gegen diese zu ermitteln.

Zu dem Unfall war es gekommen, als am Morgen ein Sattelzug in Richtung Hamburg nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 48-jährige Fahrer lenkte gegen und prallte gegen einen anderen Sattelzug, der gegen die Leitplanke gedrückt wurde und dann umkippte. Der Lkw hatte Tomaten geladen, die sich auf und neben der Autobahn verteilten. Die Aufräumarbeiten sollten bis in den späten Nachmittag dauern. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein ähnlicher Fall für bundesweite Aufregung gesorgt. Auf der A 24 in Brandenburg mussten Feuerwehrleute wegen einer fehlenden Rettungsgasse vier Kilometer zu Fuß zur Unfallstelle laufen.

Von RND/dpa/frs