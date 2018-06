Prinzessin Adrienne von Schweden wird getauft

Vor rund drei Monaten kam die Tochter von Prinzessin Madeleine und Christopher O’Neill auf die Welt. Heute wird die schwedische Prinzessin Adrienne getauft.

Am 9. März erblickte das dritte Kind von Prinzessin Madeleine von Schweden und ihrem Mann Chris O’Neill das Licht der Welt. Am Freitag wird Prinzessin Adrienne in der Schlosskirche Drottningholm in Stockholm getauft.

Das Taufkleid des Mädchens hat Tradition: Bereits ihre Mutter Madeleine (35) sowie Schwester Leonore als auch Bruder Nicolas wurden in dem Kleidungsstück getauft.

Bereits einige Tage vor der Taufe bekam die Schwester von Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas ihr eigenes Wappen. Sie trägt den Titel „Herzogin von Blekinge“. Das Siegel des drei Monate alten Mini-Royals ist überwiegend in den schwedischen Farben blau und gelb gehalten. Es wurde von Henrik Dahlström, dem Grafikdesigner des Reicharchivs, entworfen.

Prinzessin Madeleine ist die jüngste Tochter von König Carl XVI Gustaf von Schweden. Sie steht auf Platz sieben der schwedischen Thronfolge. Töchterchen Adrienne belegt aktuell Platz zehn.

