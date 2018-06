17-Jähriger stellt sich nach Mord in Viersen

Im Fall der ermordeten 15-Jährigen in Viersen hat sich ein 17-Jähriger der Polizei gestellt. Er soll das Mädchen am helllichten Tag in einem Park niedergestochen haben.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen, der aus Bulgarien stammt und in Viersen wohnt. Er kam in Begleitung seiner Rechtsanwältin zur Polizei. Es soll sich nach Informationen der Bild um den Ex-Freund der 15-Jährigen handeln. Nach ihm soll europaweit gefahndet worden sein.

Täter und Opfer waren miteinander bekannt. Der 17-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.

Das 15-jährige Mädchen war am Montagmittag in einem Park der 75 000-Einwohner-Stadt der 75 000-Einwohner-Stadt niedergestochen worden. Ein unbeteiligter Mann hatte nach eigenen Angaben noch versucht, das blutüberströmte Mädchen zu retten. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 15-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb.

Die Eltern hatten auf der Wiese, wo das Mädchen zusammenbrach, am späten Montagabend Gedenkkerzen aufgestellt.

Von RND