Hundewelpe rettet Familie vor Feuer

Ein Pitbull-Welpe hat in Kalifornien eine Familie vor einem Feuer gerettet. Ein sieben Monate altes Mädchen schleppte der Hund an der Windel aus ihrem Schlafzimmer.

Dieser kleine Hund ist ein echter Held: Ein Pitbull-Welpe hat in Kalifornien ein Baby und dessen Mutter vor einem Feuer gerettet. Der Hund habe ihre Tochter sogar an der Windel aus dem Bettchen gezogen, um sie vor den Flammen zu schützen, berichtete Nana Chaichanhda.

Die glückliche Rettung ereignete sich nach Angaben des lokalen Fernsehsenders Fox 40 bereits am 3. Juni. Wie Chaichanhda berichtete, schlug der acht Monate alte Pitbull Sasha um kurz vor Mitternacht Alarm, bellte und kratzte an der Haustür. Als sie die Tür öffnete, habe sie gesehen, dass ein angrenzender Gebäudeteil in Flammen stand. Die besorgte Mutter lief ins Zimmer des Kindes, um ihre Tochter zu holen – doch der Hund kam ihr zuvor: Er war schon ins Kinderzimmer gelaufen und hatte das Baby an den Windel aus dem Bettchen gezogen.

Nana Chaichanhda ist von der Fürsorge des Hundes für ihre Tochter nicht überrascht: „Beide haben eine besondere Beziehung. Sie schlafen und baden sogar zusammen.“

Weil das Zuhause der Familie durch das Feuer stark beschädigt wurde, haben Verwandte eine Spendenkampagne auf der Seite Gofundme gestartet.

Von RND