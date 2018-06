Mann nimmt Geiseln in Paris

In der französischen Hauptstadt Paris hat ein Mann Geiseln genommen, er soll bewaffnet sein. Spezialkräfte rückten an. Einen terroristischen Hintergrund gibt es laut Polizei nicht.

In Paris hat sich am Dienstag eine Geiselnahme ereignet. Nach ersten Informationen vom Nachmittag hielt die Polizei der französischen Hauptstadt einen terroristischen Hintergrund für ausgeschlossen. Der Radiosender RTL meldete unter Berufung auf eine Polizeiquelle, dass es Verhandlungen mit dem Täter gebe. Der Tatort wurde abgeriegelt, Spezialkräfte der Pariser Polizei rückten an.

Die Polizeipräfektur hatte zunächst auf Twitter einen Polizeieinsatz wegen einer Geiselnahme im zehnten Stadtbezirk gemeldet, nannte aber auf Anfrage keine Details. Yves Lefebvre von der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police sagte dem Sender BFMTV, dass ein Mann wohl drei Geiseln festhalte – darunter eine Person, die scheinbar am Kopf verletzt sei. Der Sender Franceinfo sprach unter Berufung auf informierte Kreise nur von zwei Geiseln. Die Zeitung „Le Figaro“ und weitere Medien berichteten, der Täter behaupte, bewaffnet zu sein.

Von RND/dpa