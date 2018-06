Tödlicher Unfall: Achtjähriger von Lkw überrollt

Tragischer Unfall in Berlin-Spandau: Ein achtjähriger Junge wurde am Mittwochmorgen von einem Lkw überrollt. Das Kind starb an seinen schweren Verletzungen.

Ein acht Jahre altes Kind ist am Mittwochmorgen in Berlin-Spandau von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Das berichtet die „Märkische Allgemeine“.

Nach ersten Angaben der Polizei handele es sich um einen Jungen, der mit dem Fahrrad auf dem Brunsbütteler Damm unterwegs war.

In einem Kreuzungsbereich sei er von einem kleinen Lastwagen erfasst worden. Das Fahrzeug habe vermutlich gerade rechts abbiegen wollen.

Fahrrad unter Lkw eingeklemmt

Wie ein Augenzeuge berichtete, war das Fahrrad des Jungen am Vormittag noch unter der Vorderachse des Fahrzeugs zu sehen, sein Schulranzen lag auf der Straße. Der Kreuzungsbereich sei weiträumig abgesperrt gewesen.

Die Berliner Feuerwehr teilte via Twitter mit, dass 20 Einsatzkräfte vor Ort waren, die mehrere Personen betreuten.

Laut Verkehrsinformationszentrale Berlin war die Straße gesperrt, der Verkehr staute sich.

Zwei tote junge Radfahrer in zwei Tagen

Bereits am Dienstag kam eine 13-Jähriges bei einem Unfall mit einer Tram in Berlin-Rummelsburg ums Leben.

Laut Polizei soll das Mädchen am Dienstag beim Überqueren des Gleisbettes unter die Tram gekommen sein. Der 60 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn habe noch eine Notbremsung eingelegt, erklärten die Beamten am Mittwoch.

Das Mädchen konnte geborgen werden, erlag aber seinen schweren Verletzungen am Unfallort. Feuerwehrleute hatten die Bahn mit einem Kran angehoben, die allerdings verrutschte und ins Gleisbett ragte. Dabei wurden zwei Einsatzkräfte mittelschwer verletzt.

