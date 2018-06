Ex-Freund nach Bluttat in Viersen unter Mordverdacht

Drei Tage nach der Bluttat in einem Stadtpark in Viersen, haben Ermittler gestern erste Ergebnisse präsentiert: Ein 17-Jähriger steht unter dem Verdacht, das 15-jährige Mädchen erstochen zu haben. Dabei soll es sich um den Ex-Freund des Opfers handeln.

Der mutmaßliche Mörder eines Mädchens in Viersen war der Ex-Freund des 15 Jahre alten Opfers. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Viersen mit. Das Mädchen rumänischer Herkunft habe sich vor der Tat von ihrem Freund getrennt. Der 17-jährige Ex-Freund habe ihr im Park aufgelauert und mit dem Messer sechs Mal zugestochen. Das Mädchen starb später im Krankenhaus.

Der Bulgare hatte sich einen Tag nach der Tat bei der Polizei gestellt. Bisher machte er aber keine Angaben zum Vorwurf. Er steht unter Mordverdacht und sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Von dpa/RND