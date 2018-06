Boris Becker will diplomatische Immunität

In Großbritannien läuft ein Insolvenzverfahren gegen Boris Becker. Doch der Tennisstar will sich dagegen wehren – und hat auch schon eine gute Ausrede parat: Schließlich ist er als Sportattaché in Afrika Diplomat.

Insolvenzverfahren, Trennung, Streit mit Oliver Pocher: Für den Ex-Tennisstar Boris Becker läuft es derzeit nicht gerade rund. Zumindest den finanziellen Problemen hat die Tennislegende nun den Kampf angesagt: Er beruft sich dabei auf diplomatische Immunität. Das bestätigte sein Anwalt am Freitag.

Becker war im April von der Zentralafrikanischen Republik zum Sonderattaché für Sport und kulturelle Angelegenheiten in der Europäischen Union ernannt worden. Diesen Posten will der 50-Jährige nun offenbar nutzen, um dem in Großbritannien andauernden Insolvenzverfahren entgegenzuwirken.

„Ich habe diplomatische Immunität geltend gemacht, um diese Farce zu einem Ende zu bringen, damit ich endlich anfangen kann, mein Leben wieder aufzubauen“, zitiert etwa der „Guardian“ die Tennislegende. Das gegen ihn eröffnete Insolvenzverfahren gegen sei „ungerechtfertigt und unrechtmäßig“.

Becker bestreitet Pleite

Britischen Medien zufolge haben Beckers Anwälte einen entsprechenden Antrag beim High Court in London eingereicht. Ob sich Becker mit dem Schritt dem Zugriff seiner Gläubiger entziehen kann, ist noch offen.

Im Juni vergangenen Jahres war Becker von einem Londoner Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden – er hatte angeblich Schulden nicht bezahlt. Der 50-Jährige hat dies stets bestritten.

Als Sportattaché soll der dreimalige Wimbledonsieger mit seinem Namen helfen, für die Zentralafrikanische Republik Investoren zu werben. „Ich werde in meiner neuen Funktion alles daran setzen, die Zentralafrikanische Republik, die noch eine Vielzahl von wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Problemen zu bewältigen hat, auf ihrem mit dem Präsidenten Touadéra begonnenen Weg zu unterstützen“, sagte Becker im April über seinen neuen Posten.

Von RND/iro/dpa