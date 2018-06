Zweijähriger Junge im Frankfurter Zoo ertrunken

in zweijähriger Junge ist am Freitag im Frankfurter Zoo in einem Wassergraben ertrunken. Das Unglück ereignete sich in der Nähe eines Streichelzoos, wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte. Rettungskräften gelang es nicht mehr, den Jungen zu reanimieren, er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Rettungskräften gelang es nicht mehr, den Jungen zu reanimieren, er starb im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Zweijährige war mit Familienangehörigen in den Zoo gekommen. Wie es genau zu dem Unglück kam, war am Abend noch unklar.

Kulturdezernentin: Bin zutiefst erschüttert

Die für den Zoo zuständige Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) zeigte sich gegenüber hessenschau.de betroffen: „Ich bin zutiefst erschüttert über dieses schreckliche Unglück. In meinen Gedanken bin ich bei der Familie und den Angehörigen des Kindes.“

