Gitarren-Legende Matt Murphy ist gestorben

An der Seite von John Belushi und Dan Aykroyd wurde er mit den „Blues Brothers“ weltberühmt – nun ist der Gitarrist Matt „Guitar“ Murphy im Alter von 88 Jahren gestorben, wie sein Neffe über Facebook mitteilte.

Er wurde als Gitarrist der „Blues Brothers“ bekannt: Gitarren-Legende Matt Murphy ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte ein Neffe, Floyd Murphy Junior am Sonnabend über Facebook mit.

Unter ein Bild seines Onkels schrieb er: „Ich fühle mich sehr allein, als wäre ich der einzige Mensch auf dem Planeten. Aber ich möchte allen Menschen auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung danken und dafür, dass sie die wunderschöne Musik genossen haben, die die Murphy-Familie den Blues-Fans von Küste zu Küste gebracht hat.“

Matt Murphy wurde an der Seite von John Belushi und Dan Aykroyd in den „Blues Brothers“-Filmen weltberühmt. Darin glänzte er nicht nur mit seinen Gitarrenkünsten, sondern spielte auch den Ehemann von Aretha Franklin. Auch fernab der Blues Brothers zeigte Murphy sein Talent an der Seite von Blues-Größen wie Howlin’ Wolf, Junior Parker oder Ike Turner. Anfang der 2000er erlitt Murphy eine Schlaganfall, trat aber ab 2007 wieder als Gitarrist auf.

Von RND/lf