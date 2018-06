Live: Hier sehen Sie die Madsack-Feier im Videostream

Zum 125. Geburtstag der Madsack Mediengruppe kommen zahlreiche Stars zum Gratulieren – und das Anzeiger-Hochhaus wird zur Arena einer unvergesslichen Show. So können Sie die Show ab 19 Uhr live verfolgen.

Anlässlich des 125. Geburtstags der Mediengruppe steigt am Sonnabend, ab 16 Uhr, direkt am Anzeiger-Hochhaus ein großes Open-Air-Festival mit jeder Menge Livemusik, Artisten und zahlreichen Überraschungen. Mit dabei: Mousse T & Band, Lukas Rieger, Spax, Michael Schulte, Sarah Lombardi, Lions Head, Glasperlenspiel, Sasha und viele mehr.

Sie sind nicht in Hannover? Kein Problem: Die komplette Show gibt es auch hier im Live-Stream.

Einlass ist ab 16 Uhr, die Show beginnt um 19 Uhr. Für bessere Sicht sorgen neben einer LED-Wand direkt an der Bühne zwei weitere LED-Leinwände am Steintorplatz und am Goseriede-Platz. Eine weitere Live-Übertragung der Show wird es direkt am Kröpcke in Hannover geben – vor der „d!lounge“ der Cebit, einer Sofa-Landschaft von Messe und City-Gemeinschaft.

Viele internationale Stars treten auf

Eine Star-Moderatorin, internationale Künstler und bekannte Gästen – das Programm der großen Geburtstagsparty der Madsack Mediengruppe hat es in sich:Die Moderatorin: Sie ist für ihre Schlagfertigkeit bekannt – und moderierte gerade die Party zum Eurovision Song Contest in Hamburg. Barbara Schöneberger ist das Beste, was Deutschlands Fernsehen derzeit zu bieten hat. Sie talkt, sie veröffentlichte eine eigene Zeitschrift und nun singt sie auch noch erfolgreich.

Der Überflieger: Michael Schulte rührte beim Eurovision Song Contest mehr als 200 Millionen Zuschauer weltweit und erreichte den sensationellen vierten Platz. Die Ballade „You let me walk alone“ über seinen Vater überzeugte Jury und Publikum – und wird nun auch in Hannover – präsentiert von „ffn“ – für Gänsehautmomente sorgen.

Der Erfolgsproduzent: Mousse T. suchte gerade als „Deutschland sucht den Superstar“-Juror nach neuen Talenten und sorgte bei der Gala zur „Goldenen Kamera“ für den richtigen Rhythmus. Jetzt stellt er sein musikalisches Können in der Heimat­stadt unter Beweis. Mousse T. kommt mit den Hits seines neuen Albums „Where is the love“ und Klassikern wie „Sexbomb“ und „Horny“.

Der Teenie-Star: Lukas Rieger wurde in Lehrte geboren – und wurde durch die TV-Sendung „The Voice Kids“ bekannt. Gerade hat er das Album „Compass“ veröffentlicht und begeistert seine vielen jungen Fans. Im November geht es auf große Tour. Vorher feiert er noch einmal direkt in Hannover.

Das Erfolgsduo: Glasperlenspiel präsentieren ihren Hit „Geiles Leben“ auf spektakuläre Weise vor dem Anzeiger-Hochhaus. Gerade haben Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg das Album „Licht & Schatten“ veröffentlicht und zelebrieren nun neue Hymnen auf das Leben.

Der Durchstarter: Lions Head ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, der mit seinen eingängigen Songs wie „When I Wake Up“ und „True Love“ Dauergast in den Radiostationen ist. Als Jury-Mitglied der TV-Show „X Factor“ ist er längst kein Geheimtipp mehr und spielt auf internationalen Festivals – und nun dank „ffn“ auch in der Leinestadt.

Der Netzwerk-Profi: Mit Sarah Lombardi tritt ein echter TV-Star am Anzeiger-Hochhaus auf. Millionen folgen ihr auf Social-Media-Kanälen, lesen jeden Presseartikel über sie und verfolgen jede neue Musikveröffentlichung. Gerade erschien ihr Album „Zurück zu mir“.

Der Dauerbrenner: Sasha hat im April sein neuntes Studioalbum „Schlüsselkind“ veröffentlicht. Gerade hat er es mit Barbara Schöneberger bei der Eurovision-Song-Contest-Show auf dem Hamburger Spielbudenplatz präsentiert. Nun kommt er endlich wieder nach Hannover.

Die Final-Show: Das kostenlose Musik- und Entertainmentfestival mündet in einer krachenden Final-Show. Chöre, Artisten, und Mapping-Künstler verwandeln das Anzeiger-Hochhaus in eine Bühne, auf der sogar vertikal getanzt wird. Rapper wie Spax treffen auf Opernsänger und Beat­box-Künstler, die Geschichte der Madsack Mediengruppe auf eine pulsierende Liebeserklärung an Hannover, Tänzer in luftigen Höhen auf künstlerische Momente, die in Erinnerung bleiben werden.

Von red