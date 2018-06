Taxifahrer fährt in Moskau in Fußgängergruppe

In der Moskauer Innenstadt ist ein Taxifahrer in der Nähe des Roten Platzes in eine Menschengruppe gefahren. Sieben Fußgänger wurden dabei verletzt, darunter auch Fußballfans aus Mexiko.

Am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft hat ein Taxifahrer im Moskauer Stadtzentrum mehrere Passanten angefahren. Er sei auf einen Bürgersteig in der Nähe des Roten Platzes aufgefahren und habe dabei sieben Menschen verletzt, teilte ein Pressesprecher der Polizei der Agentur Tass am Samstag mit.

Unter den Verletzten sollen möglicherweise auch Fußball-Fans aus Mexiko sein. Keiner von ihnen befinde sich im kritischen Zustand. Der Mann sei bereits festgenommen worden, hieß es. Einer nicht näher genannten Quelle zufolge soll der Taxifahrer betrunken gewesen sein.

Von RND/dpa