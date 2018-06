Leipziger Tramperin wird vermisst – 28-Jährige wollte nach Nürnberg

Seit Donnerstag wird eine Leipziger Studentin vermisst. Die ursprünglich aus Amberg stammende junge Frau wollte nach Hause trampen, wurde zuletzt auf einem Autohof bei Schkeuditz gesehen.

Eine in Leipzig studierende 28-Jährige wird seit Donnerstagabend vermisst. Angehörige der ursprünglich aus bayrischen Amberg stammenden Sophia L. vermuten, dass sie beim Versuch, aus der Messestadt zurück in ihre Heimat zu trampen, entführt wurde. „Sie wollte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr von einem Autohof in Schkeuditz-West bis nach Nürnberg fahren“, sagte ihr Bruder am Montag gegenüber LVZ.de. Auf dem Autohof verliert sich allerdings die Spur der jungen Frau aus Bayern.

Am Freitag meldete Sophias Familie die 28-Jährige bei der zuständigen Polizeidirektion als vermisst. Die Beamten kontaktierten am Montag nun auch ihre Kollegen in Leipzig. „Es gibt ein entsprechendes Amtshilfegesuch“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer. Die Ermittlungen seien angelaufen, nähere Angaben konnten bisher noch nicht gemacht werden.

Familienangehörige und Freunde der 28-Jährigen haben derweil selbst eine groß angelegte Suche gestartet. Im Internet werden Fotos und Suchanzeigen von Sophia L. verbreitet, in User-Gruppen Details zu angeblichen Hinweisen geteilt. „Wir haben an Raststätten in Sachsen, Thüringen und Bayern hunderte Flyer ausgelegt“, sagte Sophias Bruder am Montag gegenüber LVZ.de. Auf den Infoblättern, die inzwischen auch in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden, ist unter anderem zu lesen, dass die Studentin am Schkeuditzer Autohof in einen Lkw gestiegen sei. Weitere Angaben wollte ihr Bruder nicht machen – auch um die Ermittlungen der Polizei nicht zu behindern.

In den sozialen Netzwerken sind die Suchanzeigen in den vergangenen Tagen tausendfach geteilt worden und haben auch einige Hinweise ergeben. Inwieweit diese auf Tatsachen beruhen, ist noch völlig unklar. Alles werde geprüft, so die Leipziger Behördensprecherin am Montag.

Die vermisste Sophia ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur, trug zuletzt kurze Hosen, ein blaues, schulterfreies Oberteil und weinrote Turnschuhe, sowie eine auffällige Frisur mit kurzem Pony und seitlich abrasierten Haaren. Wer Informationen zum Verbleib von Sophia L. machen kann, sollte sich bei der Kripo Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 melden.

Mehr zur Suche: https://findsophia.blog/

Von Matthias Puppe/LVZ/RND