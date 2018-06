Prinz Louis wird im Juli getauft

Das englische Königshaus kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus: Am 9. Juli soll die Taufe von Prinz Louis, dem jüngsten Sohn von Herzogin Kate und Prinz William, stattfinden.

Prinz Louis, der jüngste Spross von Prinz William und Herzogin Kate, wird am 9. Juli getauft. Das teilte der Kensington-Palast am Mittwoch in London mit.

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, werde das Kind in der Königlichen Kapelle des St. James’s Palastes taufen. Louis kam am 23. April auf die Welt und ist auf dem fünften Platz der Thronfolge. Er hat zwei Geschwister: Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George, der bald fünf Jahre alt wird und bereits in die Schule geht.

