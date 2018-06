Fall Sophia: Autopsie des gefundenen Leichnams am Freitag?

Noch immer äußern sich deutsche Behörden nicht zu dem Fund, den Ermittler am Donnerstag in Spanien gemacht haben. Doch alles deutet darauf hin, dass es sich um die Leiche der vermissten Tramperin Sophia handelt.

Auch am Freitagmorgen ist der Tod von Sophia noch nicht offiziell. Doch alles deutet daraufhin, dass die Leiche der vermissten Tramperin in Spanien gefunden worden ist. Ein Polizeisprecher sagte am Morgen zu LVZ.de, es gebe noch keine Bestätigung der deutschen Behörden.

Auch die Leipziger Staatsanwaltschaft wollte sich am Freitagmorgen zunächst nicht äußern. Im Laufe des Tages soll der aktuelle Stand mitgeteilt werde, sagte Sprecherin Jana Friedrich am Vormittag.

Währenddessen berichten die spanischen Medien weiter über den Vorfall. Laut des Onlineportals „El Correo“ werde am Freitag die Autopsie des gefundenen Leichnams durchgeführt werden. Dabei sollen die Todesursache und der ungefähre Todeszeitpunkt bestimmt werden.

Anzeichen von Gewalt?

Die Leiche weise deutliche Anzeichen von Gewalt auf, hieß es weiter. Außerdem sei versucht worden, den Körper zu verbrennen. Einsatzkräfte der Polizei hatten den Leichnam am Donnerstagnachmittag an einer Tankstelle gefunden. Unklar sei, ob die junge Frau dort bereits tot war oder vor Ort umgebracht wurde.

Der mutmaßliche Täter, ein Fernfahrer, sitzt seit mehreren Tagen in Spanien in Haft. Berichten zufolge wollte sich der Verdächtige vor seiner Festnahme über Gibraltar in seine Heimat Marokko absetzen. Offiziell bestätigten Behörden die Herkunft des mutmaßlichen Mörders bisher nicht.

Sophia war zuletzt vor mehr als einer Woche lebend gesehen worden. Sie wollte am Donnerstagabend vergangener Woche von einem Autohof in Schkeuditz aus nach Bayern trampen. Doch dort kam sie nicht an.

Langwierige Suche

Freunde und Familie der 28-jährigen Studentin aus Leipzig hatten daraufhin fieberhaft nach der jungen Frau gesucht. Neben diversen Suchaufrufen in den sozialen Netzwerken ist auch ein eigener Blog online gegangen.

Polizei aus Deutschland, Frankreich und Spanien soll gemeinsam an dem Fall gearbeitet haben. Auch in Bayern war in einem Fluss und in einem Waldstück nach Sophia gesucht worden.

Von RND/LVZ