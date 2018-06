Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen Familienvater

Nach dem Familiendrama im mittelfränkischen Gunzenhausen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 31-jährigen Vater erlassen. Der Mann soll seine Frau und die drei Kinder getötet haben.

Am Dienstagmorgen hatte ein Zeuge die Leichen der 29-jährigen Mutter und ihrer drei Kinder im mittelfränkischen Gunzenhausen entdeckt. Der Vater lag mit schweren Verletzungen vor dem Wohnhaus.

Gegen den 31 Jahre alten Mann wurde nach der Tat Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Ansbach mit. Er soll seine zwei Jahre jüngere Frau, seine dreijährige Tochter und die sechs und sieben Jahre alten Söhne am Dienstagmorgen mit einem Messer tödlich verletzt haben.

Nach der Tat war er vom Balkon der Wohnung im dritten Stock gesprungen oder gestürzt und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste operiert werden. Der Mann konnte den Angaben nach zunächst nicht vernommen werden. Ein Verwandter hatte ihn und die Leichen seiner Frau und Kinder gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert.

Von RND/dpa