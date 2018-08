Rechter Aufmarsch nach tödlichem Streit in Chemnitz

Nach einem tödlichen Streit in Chemnitz sind am Sonntagnachmittag Hunderte Menschen durch die Innenstadt gezogen. Hintergrund ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen nach einem Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten in der Nacht zu Sonntag nach dem Stadtfest.

In der Chemnitzer Innenstadt war in den frühen Morgenstunden des Sonntags nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ein 35-jähriger Mann im Krankenhaus gestorben. Außerdem wurden zwei weitere Männer im Alter von 33 und 38 Jahren schwer verletzt. Hunderte Menschen sind am Sonntag teilweise randalierend durch die Chemnitzer Innenstadt gezogen. Unter ihnen sollen laut Augenzeugen gewaltbereite Rechtsextreme und Hooligans gewesen sein. Nach Angaben der Polizei seien unter anderem Flaschen auf Beamte geworfen worden.

Am Sonntagnachmittag haben sich laut Polizei gegen 16.30 Uhr rund 800 Personen im Bereich des Karl-Marx-Monuments zusammengefunden. Beamte und Vertreter der Stadt hätten das Gespräch gesucht, seien jedoch ignoriert worden. Die Gruppe habe sich daraufhin in einem Zug durch Chemnitz bewegt und unter anderem Beamte mit Glasflaschen attackiert.

Nachdem die Polizei Verstärkung durch Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei angefordert hatte, teilte sich der Zug in mehrere Kleingruppen auf. Der Einsatz der Polizei dauert noch an. Die Beamten bearbeiten aktuell vier Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von RND/dpa