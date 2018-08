Polizei in Jacksonville: Mehrere Tote durch Schüsse

In der Stadt Jacksonville sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Dies bestätigte die Polizei. Das Sheriffsbüro sprach am Sonntag bei Twitter von „mehreren Todesopfern“. Ein Verdächtiger sei tot, es sei zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es weitere Verdächtige gebe, hieß es in einer Twitternachricht..

Bei einem e-sports-Turnier in der Stadt Jacksonville in Nord-Florida sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, als ein noch unbekannter Schütze das Feuer auf die Spieler eröffnete, die die Football-Simulation „Madden 2019“ spielten. Auf einem Video, das von dem Turnier stammen soll, hört man im Hintergrund Schüsse und Schüsse.

Der lokale Sender WJXT berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, mindestens vier Menschen seien ums Leben gekommen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Von RND/dpa