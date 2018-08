Freiheitsstatue nach Feuer evakuiert

In unmittelbarer Nähe der Freiheitsstatue ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden evakuierten daraufhin die Insel Liberty Island und brachten mehr als 3000 Touristen in Sicherheit.

Am Montag sind auf Liberty Island mehrere Propangasflaschen in Flammen aufgegangen. Das Feuer brach am Nachmittag rund 60 Meter neben der Freiheitsstatue auf einer Baustelle aus.

Die Behörden sperrten und evakuierten daraufhin die gesamte Insel. Etwa 3400 Menschen wurden laut New Yorker Feuerwehr (FDNY) in Sicherheit gebracht. „Es gab keine andere Möglichkeit – eine Gasexplosion durch einen der Tanks wäre eine Katastrophe gewesen“, sagte der Feuerwehr-Leiter von Manhattan Roger Sakowich.

Das Feuer war kurze Zeit später unter Kontrolle. Ein Bauarbeiter erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Freiheitsstatue wurde durch das Feuer nicht beschädigt.

