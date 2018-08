Bis zum Hals im Schlamm: Feuerwehr rettet Pferde mit Schlauchboot und Bagger

Schwierige Rettungsaktion für eine Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen: Zwei Pferde waren am Mittwoch bis zum Hals im Schlamm versunken. Nach mehr als drei Stunden konnten die Einsatzkräfte die aufgeregten Tiere befreien.

18 Feuerwehrleute haben am Mittwoch zwei Pferden das Leben gerettet. Ein Landwirt hatte die beiden Tiere am Morgen in einem vermeintlich ausgetrockneten Kolk entdeckt. Sie steckten bis zum Hals im Morast und konnten sich nicht mehr befreien.

Die Rettungsarbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, da die Pferde kaum zu erreichen waren. Ein Tierarzt stieg schließlich in ein Schlauchboot. Mit dem Bagger eines örtlichen Bauunternehmens arbeiteten sich die Einsatzkräfte dann zu den Tieren vor. Mit Metallplatten sicherten sie den schlammigen Boden. Nach mehr als drei Stunden konnten die Pferde schließlich aus dem Morst gezogen werden.

